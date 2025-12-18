Lazio-Nasdaq, la Società sui social: "Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà..."

La Società Lazio ha diramato un annuncio sui social riguardo il rapporto con NASDAQ, ecco le parole del club biancoceleste

Il 16 dicembre presso la sede di Times Square a New York, la Società Lazio ha ufficialmente iniziato la collaborazione con NASDAQ, leader mondiale nei mercati finanziari e tecnologici, e ciò ha permesso al club biancoceleste di crescere in borsa. In merito all'accordo la Società si è nuovamente espressa tramite la piattaforma social X.

Lazio-NASDAQ: l'annuncio della Società 

New York. Tre giorni. Visione, emozione, prospettiva. Abbiamo aperto una nuova strada per la S.S. Lazio, nel cuore dell’innovazione globale. Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà suonare la campanella di avvio delle contrattazioni. Avanti, insieme.

