Lazio-Nasdaq, la Società sui social: "Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà..."

Il 16 dicembre presso la sede di Times Square a New York, la Società Lazio ha ufficialmente iniziato la collaborazione con NASDAQ, leader mondiale nei mercati finanziari e tecnologici, e ciò ha permesso al club biancoceleste di crescere in borsa. In merito all'accordo la Società si è nuovamente espressa tramite la piattaforma social X.

Lazio-NASDAQ: l'annuncio della Società

New York. Tre giorni. Visione, emozione, prospettiva. Abbiamo aperto una nuova strada per la S.S. Lazio, nel cuore dell’innovazione globale. Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà suonare la campanella di avvio delle contrattazioni. Avanti, insieme.

La Società Lazio sui social