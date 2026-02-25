Cardone: "Flaminio tempistiche lunghe. Basic e Gila…"
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per fare il punto in casa Lazio sugli ultimi dirimenti temi.
Le parole di Cardone a Radiosei
Il Flaminio necessita di tempi. Ora si parla di una ristrutturazione, necessaria, completa; io sapevo che la priorità fosse quella relativa alla tettoia. Ad ogni modo, le tempiste sono lunghe.
Cairo?
Da un anno aspetta la proposta: ha ribadito ieri che il Torino è in vendita. Il Napoli e la Fiorentina sono ripartiti da zero, ma non devono confrontarsi con una realtà come questa di Roma. All’epoca Lotito fece uno dei primi errori con la tifoseria: chiese la loro mano e la ottenne, poi i rapporti cambiarono.
Infermeria Lazio?
Gila e Basic ieri hanno svolto differenziato, penso che lo spagnolo possa essere già convocato per Torino: la situazione del croato è da capire. Me li aspetto titolari entrambi per la semifinale di andata di Coppa Italia