Cardone: "Flaminio tempistiche lunghe. Basic e Gila…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per fare il punto in casa Lazio sugli ultimi dirimenti temi.

Il Flaminio necessita di tempi. Ora si parla di una ristrutturazione, necessaria, completa; io sapevo che la priorità fosse quella relativa alla tettoia. Ad ogni modo, le tempiste sono lunghe.

Da un anno aspetta la proposta: ha ribadito ieri che il Torino è in vendita. Il Napoli e la Fiorentina sono ripartiti da zero, ma non devono confrontarsi con una realtà come questa di Roma. All’epoca Lotito fece uno dei primi errori con la tifoseria: chiese la loro mano e la ottenne, poi i rapporti cambiarono.