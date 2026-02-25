Torino-Lazio, scelto l'arbitro della partita. Le designazioni della 27° giornata di Serie A

L'AIA attraverso un comunicato ha reso note le designazioni arbitrali per la 27° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /

L'AIA attraverso un comunicato ha reso note le designazioni arbitrali per la 27° giornata di Serie A.

Scelto l'arbitro di Torino-Lazio

Il designatore Rocchi ha scelto per la gara di domenica alle 18.00 tra Maurizio Sarri e il subentrante D'Aversa, Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cavallina, mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Al VAR la coppia Mazzoleni-Paterna (AVAR)

Le designazioni arbitrali della 27° giornata

PARMA – CAGLIARI    Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV:      COLLU

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

 

COMO – LECCE     Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV:      MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      MANGANIELLO

 

H. VERONA – NAPOLI    Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV:       BONACINA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       DI BELLO

 

INTER – GENOA    Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GUIDA

 

CREMONESE – MILAN     h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:      GUIDA

AVAR:    MAGGIONI

 

SASSUOLO – ATALANTA     h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV:     MUCERA

VAR:     NASCA

AVAR:     DOVERI

 

TORINO – LAZIO     h. 18.00

ABISSO (foto)

IMPERIALE – CAVALLINA

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PATERNA

 

ROMA – JUVENTUS     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

 

PISA – BOLOGNA    Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV:       MARINELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

 

UDINESE – FIORENTINA    Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV:     RAPUANO

VAR:    PATERNA

AVAR:      DOVERI

