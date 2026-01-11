Verona-Lazio, Sarri: "Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor..."

Ai microfoni di DAZN, a circa mezz’ora dal fischio d’inizio di Verona - Lazio, è intervenuto Maurizio Sarri.

Il tecnico della Lazio ha analizzato le sue scelte di formazione e altri aspetti legati alla gara contro il Verona.

Queste le sue parole:

Taylor, come l’ho visto? È una violenza essere qui in questo momento per me e lo dirò a chi di dovere. Taylor l’ho visto bene, lo conosco parzialmente e c’è necessita che vada dentro. È la prima volta in carriera che butto dentro uno appena arrivato e dà l’idea della necessità.

Di seguito il suo intervento a Sky Sport:

Ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento.

Taylor? Ieri abbiamo fatto un allenamento, per cui non c’erano grandissime indicazioni. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico.