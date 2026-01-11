Verona-Lazio, Cancellieri: “Abbiamo voglia di vincere, il mister…”

Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste ai microfoni di LSC

Emanuele Petrucci /
Cancellieri
Cancellieri - Fraioli

Nel pre partita di Verona-Lazio, Matteo Cancellieri ha parlato così della partita ai microfoni di LSC.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Cancellieri
Cancellieri - Fraioli

Verona-Lazio, le parole di Cancellieri nel pre partita 

Abbiamo voglia di vincere e portare i tre punti a casa. Il Mister ha parlato alla squadra, ci ha spiegato quel che serviva, servono tre punti. Qui a Verona sono cresciuto tanto, ho solo bei ricordi. Ratkov e Taylor si sono integrati già bene, oggi Taylor giocherà dal primo minuto, cercherò di dargli una mano. Li ho visti bene, sono già dentro l’ambiente.

Nella pagina successiva le parole di Cancellieri a Sky Sport

Verona-Lazio, Zanetti: "Abbiamo partite difficili, oggi voglio..."
Verona-Lazio, Sarri: "Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor..."