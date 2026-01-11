Verona-Lazio, Cancellieri: “Abbiamo voglia di vincere, il mister…”
Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste ai microfoni di LSC
Cancellieri - Fraioli
Nel pre partita di Verona-Lazio, Matteo Cancellieri ha parlato così della partita ai microfoni di LSC.
Verona-Lazio, le parole di Cancellieri nel pre partita
Abbiamo voglia di vincere e portare i tre punti a casa. Il Mister ha parlato alla squadra, ci ha spiegato quel che serviva, servono tre punti. Qui a Verona sono cresciuto tanto, ho solo bei ricordi. Ratkov e Taylor si sono integrati già bene, oggi Taylor giocherà dal primo minuto, cercherò di dargli una mano. Li ho visti bene, sono già dentro l’ambiente.
