Incubo El Aynaoui: chiuso in una stanza con la famiglia e rapinato

Spavento nella notte per il centrocampista giallorosso, che è stato rapinato mentre si trovava a casa con la famiglia.

Cosa è successo

El Aynaoui - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Come riportato da SportMediaset, intorno alle 3.00 di notte una banda di uomini armati ha divelto una grata dell'abitazione del calciatore giallorosso Neil El Aynaoui ed è entrato nell'abitazione. Il centrocampista marocchino si trovava in casa insieme alla sua famiglia, i quali sono stati chiusi in una stanza minacciati dai rapinatori, che hanno poi rubato gioielli per un valore di circa 10.000 euro, un Rolex e delle borse di lusso.

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