Incubo El Aynaoui: chiuso in una stanza con la famiglia e rapinato

Spavento nella notte per il centrocampista giallorosso, che è stato rapinato mentre si trovava a casa con la famiglia

Beniamino Civitelli /
El Aynaoui - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
El Aynaoui - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Spavento nella notte per il centrocampista giallorosso, che è stato rapinato mentre si trovava a casa con la famiglia.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Cosa è successo

El Aynaoui - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
El Aynaoui - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Come riportato da SportMediaset, intorno alle 3.00 di notte una banda di uomini armati ha divelto una grata dell'abitazione del calciatore giallorosso Neil El Aynaoui ed è entrato nell'abitazione. Il centrocampista marocchino si trovava in casa insieme alla sua famiglia, i quali sono stati chiusi in una stanza minacciati dai rapinatori, che hanno poi rubato gioielli per un valore di circa 10.000 euro, un Rolex e delle borse di lusso. 

Il post su Instagram

Cardone: "Gila ha deciso che andrà via. La Lazio ha…"
Playoff Mondiali | Convocazioni Danimarca: la scelta su Isaksen e Provstgaard