Playoff Mondiali | Convocazioni Danimarca: la scelta su Isaksen e Provstgaard

Questo week-end ci sarà l'ultimo turno dei campionati prima di lasciare spazio alle Nazionali, che si giocheranno i Playoff per un posto ai prossimi Mondiali.

Isaksen e Provstgaard convocati per i Playoff Mondiali

Attraverso un comunicato ufficiale della nazionale danese, il CT Brian Riemer ha diramato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Macedonia del Nord e poi in una eventuale finale contro l'Irlanda o la Repubblica Ceca.

Tra i convocati figurano anche due calciatori biancocelesti: Isaksen e Provstgaard. Per il centrale si tratta della prima convocazione in nazionale maggiore.

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