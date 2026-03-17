Playoff Mondiali | Convocazioni Danimarca: la scelta su Isaksen e Provstgaard
Attraverso un comunicato ufficiale della nazionale danese, il CT Brian Riemer ha diramato la lista dei 25 calciatori
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Questo week-end ci sarà l'ultimo turno dei campionati prima di lasciare spazio alle Nazionali, che si giocheranno i Playoff per un posto ai prossimi Mondiali.
Isaksen e Provstgaard convocati per i Playoff Mondiali
Attraverso un comunicato ufficiale della nazionale danese, il CT Brian Riemer ha diramato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Macedonia del Nord e poi in una eventuale finale contro l'Irlanda o la Repubblica Ceca.
Tra i convocati figurano anche due calciatori biancocelesti: Isaksen e Provstgaard. Per il centrale si tratta della prima convocazione in nazionale maggiore.