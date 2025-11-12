Moldavia-Italia, Gattuso a Sky: "Servirà tenere bene il campo e soffrire. Rimpianti? Nessuno"

Il tecnico Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incontro Moldavia-Italia, in programma domani 13 novembre alle ore 20:45.

Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso a Sky Sport

L'incontro Moldavia-Italia

Di facile non c'è nulla. Non bisogna andare troppo lontano, ricordiamoci la partita a Reggio Emilia di 4 mesi fa. Tutti quanti pensano che hanno nella testa l'11-1 contro la Norvegia, ma non sono degli scappati di casa: è una squadra con giocatori interessanti, è normale hanno le loro difficoltà e domani non sarà per nulla una passeggiata. Ci sarà più di un cambio, ma voglio vedere quella crescita di cui è tanto che sto parlando. Servirà tenere bene il campo, soffrire, fare le cose fatte bene.

Scamacca e Raspadori

Domani Scamacca e Raspadori partono dall'inizio. Scamacca?Sicuramente gli manca minutaggio, però dopo sta a noi decidere quando ne ha e quando non ne ha più. Non deve strafare, sappiamo le sue caratteristiche, cosa ci può dare quando sta bene. Deve stare tranquillo e fare una partita seria.

L'atteggiamento

Nessun rimpianto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo capire bene i criteri. Ne avevamo già parlato, ma vedere gironi sudamericane in cui ci sono 10 squadre, 6 vanno dirette, la settima fa lo spareggio con l'oceanica... il rammarico più grande è quello, non andare a fare gli spareggi. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa nei criteri.

Come vive da allenatore l'attesa di marzo