Lazio, fiocco rosa per la prevenzione del tumore al seno: il comunicato della Società

Ottobre è un mese molto importante per una questione delicata, è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, proprio per questa ragione, la Società Lazio ha deciso di aggiungere un fiocco rosa su alcune delle grafiche ufficiali per mostrare tutta la solidarietà nei confronti di questa battaglia di sensibilizzazione.

Il comunicato della Lazio sull'aggiunta del fiocco rosa su alcune grafiche per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e la S.S. Lazio scende in campo al fianco di questa battaglia di sensibilizzazione, adottando il fiocco rosa su alcune delle grafiche diffuse attraverso i propri canali digitali ufficiali. Un gesto semplice ma di grande valore simbolico, con cui il club intende ricordare a tutti l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: strumenti fondamentali nella lotta contro una delle malattie più diffuse e impattanti. Il fiocco rosa simboleggia vicinanza e solidarietà verso tutte le donne che affrontano questa sfida, ma rappresenta anche un invito concreto a non trascurare i controlli periodici, autentico alleato di salute e speranza. Con questa iniziativa la S.S. Lazio conferma ancora una volta il proprio impegno nelle campagne di responsabilità sociale, mettendo la forza e la voce del calcio al servizio di messaggi che vanno ben oltre il campo da gioco.

