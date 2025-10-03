Esclusiva| Lazio-Torino, Giammarinaro: "La favorita? La Lazio, per il Toro sarà difficile..."

Stasera il Campionato di Serie A apre le porte per la 6a giornata, che verrà inaugurata dall'incontro Hellas Verona-Sassuolo, in programma alle ore 20:45. Tra domani e il 5 ottobre, invece, scenderanno in campo il resto delle squadre, che combatteranno fino al 90' più recupero per tentare di conquistare i 3 punti e scalare la classifica. A scendere in campo domani ci saranno anche Lazio e Torino, che inizieranno la battaglia allo stadio Olimpico alle ore 15:00, tuttavia, nonostante il momento difficile da cui viene il Granata, la partita non sarà affatto scontata, soprattutto vista l'emergenza nel reparto dei terzini e a centrocampo in casa Lazio. In merito all'incontro si è espresso ai taccuini di LazioPress il cantante e grande tifoso del Toro Oscar Giammarinaro, voce degli Statuto, che insieme alla sua band ha dato un enorme contributo alla musica portando il genere Ska in Italia, ma non solo, con il loro ultimo album, Football Club, sono riusciti ad unire la melodia al calcio.

Statuto - Riutilizzabile

Le dichiarazioni di Oscar Giammarinaro degli Statuto a LazioPress

L'album Football Club e come hanno influito la musica e il calcio sulla sua vita

Noi nelle nostre canzoni parliamo sempre di quello che viviamo in prima persona e siamo grandi appassionati di calcio, grandi tifosi del Torino e quindi abbiamo parlato spesso e volentieri sia dell'aspetto calcistico nelle nostre canzoni, con brani dedicati a calciatori storici del Toro come Paolo Pulici o Giorgio Ferrini oppure del Grande Torino e della tragedia di Superga, e poi anche dal punto di vista del tifo calcistico brani come Ragazzo ultrà o Vita da ultrà.

Come è nata la sua passione per il Toro

Essendo nato a Torino. La squadra di Torino è il Toro ed io ho avuto il racconto della tragedia di Superga da mia mamma e davanti a questo mito, che è stato regalato alla storia, sono rimasto subito conquistato e affascinato e quindi ho capito che la mia appartenenza era quella.

Se ha fiducia per la stagione

No, assolutamente. Credo che con la rosa attuale di strada ne facciamo ben poca, siamo a rischio retrocessione e al momento non vedo segnali positivi in nessun senso. Mi auguro che ci sia un cambiamento di tendenza ma se i giocatori sono questi di possibilità ne abbiamo veramente poche.

L'intervista prosegue nella pagina successiva