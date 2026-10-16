Lazio, Floriani verso il rinnovo: cosa cambia per gli altri contratti del 2028

La Lazio prepara un’operazione rinnovi in vista del 2027. Il primo accordo potrebbe essere quello di Romano Floriani, con cui i dialoghi sono avviati da settimane e vicini alla conclusione. La società intende poi occuparsi di Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru: tutti hanno un contratto fino al 2028.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’obiettivo è muoversi prima della prossima finestra di mercato, anche alla luce del rischio di nuovi vincoli, tra un mercato a saldo zero e uno bloccato. La Lazio vuole allungare le scadenze e adeguare gli ingaggi dei giocatori considerati centrali nel progetto tecnico.

Floriani vicino alla firma: ingaggio e ruolo nella Lazio

Cresciuto a Formello, Floriani ha guadagnato spazio con le sue prestazioni. Sulla fascia destra è diventato una soluzione concreta, non più soltanto un’alternativa. Il rinnovo servirebbe anche a riconoscere questa crescita sul piano economico.

L’accordo attuale scade nel 2028 e prevede uno stipendio di 130 mila euro a stagione. Per il nuovo contratto si parla di una cifra di partenza intorno ai 500 mila euro. Prima della firma restano da sistemare gli ultimi aspetti, ma l’intesa è in dirittura d’arrivo.

Isaksen, Rovella e Dele-Bashiru: le altre scadenze del 2028

Dopo Floriani, la Lazio prevede di aprire o intensificare entro dicembre i contatti con gli altri tre giocatori in scadenza nel 2028. Le trattative non dovranno necessariamente chiudersi tutte insieme, ma il club vuole arrivare alla finestra di mercato del 2027 con un quadro più definito.

Isaksen è tornato al centro del progetto dopo aver recuperato la migliore condizione. La sosta con la Danimarca gli ha restituito ritmo e fiducia; contro il Monza ha mostrato segnali delle qualità sulle quali la Lazio aveva investito. Anche Rovella resta nei programmi della società: i problemi fisici ne hanno rallentato l’avvio di stagione, senza cambiarne la considerazione. Per lui, come per Dele-Bashiru, l’intenzione è lavorare a un prolungamento con ritocco dell’ingaggio.

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