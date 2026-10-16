Pellegrini, il reintegro resta sospeso: perché i bonus pesano sulla scelta

Prima il possibile reintegro con il Monza, poi quello con la Juve. Per Luca Pellegrini, però, manca ancora l’ok definitivo al ritorno nella lista Serie A della Lazio. Il terzino aspetta una decisione e la sua pazienza comincia a esaurirsi.

Pellegrini aspetta il via libera: il ruolo di Gattuso

Dal 2 settembre, giorno dell’esclusione dalla lista, Gattuso ha continuato a far allenare Pellegrini con il gruppo. L’allenatore ha anche fatto da intermediario con la società e gli ha promesso il reinserimento: dal suo punto di vista, la questione è chiusa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, due settimane fa Fabiani aveva incontrato l’entourage del terzino e concordato il via libera. Da allora, tuttavia, la situazione è rimasta in sospeso.

Dal dubbio su Pedraza al nodo dell’ingaggio

A frenare il reintegro sarebbe soprattutto Lotito, più che il direttore sportivo. Inizialmente c’era il timore che il ritorno di Pellegrini in lista potesse essere interpretato come una bocciatura del nuovo acquisto Pedraza. Quest’ultimo si è però sbloccato con l’assist contro il Monza.

Ora il punto sembra essere un altro: lo stipendio di Pellegrini e i bonus previsti dal suo contratto.

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