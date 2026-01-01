Il 2025 è terminato e quello che sicuramente resta nel cuore di ogni tifoso è l'emozione, la gioia, le lacrime e il dolore provocato dalla Lazio che, tra struggenti sconfitte, amari pareggi e indimenticabili vittorie, continua a suscitare sentimenti inspiegabili in tutta la tifoseria biancoceleste, che ha passato un altro anno a sostenere e sopportare la squadra che tanto ama.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

La Lazio nel 2025: i numeri del club

Nell'anno 2025, secondo le statistiche, il club biancoceleste ha totalizzato 13 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte, ma non solo, si contano anche 14 clean sheet e 12 gare dove la Lazio non è riuscita ad andare in rete. La media tra gol subiti e segnati non è del tutto negativa per le aquile, infatti, sono ben 46 le reti compiute dai biancocelesti e 36 dagli avversari, ma non solo, sul podio dei marcatori Dia, Pedro e il capitano Zaccagni occupano tutti la stessa posizione con 6 reti ciascuno, mentre Taty riceve il premio di assistman (6). Un fatto curioso, invece, è che in ogni partita persa della stagione attuale la Lazio non è mai riuscita a segnare, mentre nelle gare vinte non ha subito nessun gol.

