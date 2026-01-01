Calciomercato Lazio, un club di Serie A punta Marusic: i dettagli

Il terzino Adam Marusic, in scadenza di contratto a giugno, è entrato nel mirino di un club di Serie A, ecco la situazione

Marusic - Depositphotos

La fase di mercato invernale si avvicina e i vari club hanno iniziato a valutare quali calciatori potrebbero servire alla loro rosa per rinforzarsi,  tra questi sembra che il terzino Adam Marusic, in scadenza di contratto con la Lazio, sia entrato nel mirino di Igli Tare, Ds del Milan.

Calciomercato Lazio: il Milan punta Marusic

Come riportato da milannews.it, sembra 
che il club rossonero stia cercando di evitare di perdere Maignan a parametro zero, tuttavia, la Società sta anche pensando di sfruttare questa situazione, infatti, oltre ad essere in competizione con il Barcelona per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, il Milan sta anche valutando la situazione contrattuale di Adam Marusic. In caso di mancato rinnovo del montenegrino,  il Ds Tare vorrebbe farlo entrare nella rosa rossonera a parametro zero.

