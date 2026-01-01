Lazio-Napoli, il 2026 inizia con una sfida ad alta tensione: i numeri del match
I precedenti sorridono ai biancocelesti all’Olimpico: numeri, storia e curiosità del confronto con gli azzurri di Conte
La Lazio aprirà il proprio 2026 affrontando il Napoli di Conte in una sfida subito impegnativa. Dopo il pareggio amaro di Udine, la squadra di Sarri è chiamata a una reazione per provare a cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi contro una delle formazioni più in forma del campionato. Il match si preannuncia complicato, ma i precedenti all’Olimpico raccontano una storia piuttosto equilibrata e, per certi versi, favorevole ai biancocelesti. In Serie A, nei 69 confronti disputati a Roma, la Lazio ha infatti conquistato 28 vittorie, a fronte di 21 pareggi e 20 successi del Napoli, con un bilancio reti che vede i capitolini avanti 93 a 77.
Allargando lo sguardo a tutti i confronti ufficiali, le due squadre si sono affrontate complessivamente 168 volte: 53 le vittorie della Lazio, 52 i pareggi e 63 i successi del Napoli. L’ultimo sorriso biancoceleste risale allo 0-1 dell’8 dicembre 2024, mentre l’ultima vittoria partenopea è il 1-2 del 3 settembre 2022. Più recente, invece, l’ultimo pareggio, il 2-2 del 15 febbraio 2025. Sul piano realizzativo, il Napoli ha segnato complessivamente 221 gol contro i 198 della Lazio, mentre il miglior marcatore nella storia della sfida resta Gonzalo Higuaín con 12 reti. Tra i risultati più larghi in Serie A all’Olimpico spiccano il 5-1 della Lazio nel 1994 e lo 0-4 del Napoli nel lontano 1953, a testimonianza di una rivalità che nel tempo ha sempre regalato partite ricche di storia e significato.