Lazio-Napoli, il 2026 inizia con una sfida ad alta tensione: i numeri del match

La Lazio aprirà il proprio 2026 affrontando il Napoli di Conte in una sfida subito impegnativa. Dopo il pareggio amaro di Udine, la squadra di Sarri è chiamata a una reazione per provare a cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi contro una delle formazioni più in forma del campionato. Il match si preannuncia complicato, ma i precedenti all’Olimpico raccontano una storia piuttosto equilibrata e, per certi versi, favorevole ai biancocelesti. In Serie A, nei 69 confronti disputati a Roma, la Lazio ha infatti conquistato 28 vittorie, a fronte di 21 pareggi e 20 successi del Napoli, con un bilancio reti che vede i capitolini avanti 93 a 77.

Allargando lo sguardo a tutti i confronti ufficiali, le due squadre si sono affrontate complessivamente 168 volte: 53 le vittorie della Lazio, 52 i pareggi e 63 i successi del Napoli. L’ultimo sorriso biancoceleste risale allo 0-1 dell’8 dicembre 2024, mentre l’ultima vittoria partenopea è il 1-2 del 3 settembre 2022. Più recente, invece, l’ultimo pareggio, il 2-2 del 15 febbraio 2025. Sul piano realizzativo, il Napoli ha segnato complessivamente 221 gol contro i 198 della Lazio, mentre il miglior marcatore nella storia della sfida resta Gonzalo Higuaín con 12 reti. Tra i risultati più larghi in Serie A all’Olimpico spiccano il 5-1 della Lazio nel 1994 e lo 0-4 del Napoli nel lontano 1953, a testimonianza di una rivalità che nel tempo ha sempre regalato partite ricche di storia e significato.