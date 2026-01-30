Lazio-Genoa, De Rossi: “La Lazio è una squadra forte, lo stadio vuoto…”

Le parole di Daniele De Rossi nel pre partita di Lazio-Genoa: le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.



La partirà è fondamentale, affrontiamo una squadra forte come la Lazio che vive un momento di difficolta. Sapevamo che non sarebbe stato un ritiro punitivo, la bravura dei giocatori ha fatto sì che ci siamo arrivati con gli umori buoni, l’obbiettivo è ancora lungo ma i ragazzi stanno facendo bene. Atmosfera? I giocatori sono maturi e mi fido di loro, uno stadio semi vuoto può essere una novità, sono abituati a giocare con uno stadio pieno, i calciatori hanno le stesse qualità sia con lo stadio vuoto che con lo stadio pieno.