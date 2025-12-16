Il primo volo di Flaminia libera sullo Stadio Olimpico

Ieri alla cena di Natale 2025 ha partecipato anche la nuova aquila della Lazio, Flaminia, ed il suo falconiere Giacomo Garruto, che come tutti i tifosi della Lazio non vede l'ora di farla volare in uno Stadio Olimpico pieno.

Ieri dal palco della cena, il falconiere sperava di poterla far volare già sabato contro la Cremonese qualora sarebbe andato tutto bene durante la settimana. In un video postato sul profilo Instagram di Giacomo Garruto, falconiere della Lazio, si vede Flaminia che vola sopra lo Stadio Olimpico libera e allora non resta altro che aspettare…

Questa la didascalia di Giacomo Garruto al video di Flaminia che vola sopra lo stadio.

Oggi Flaminia ha volato libera sopra lo Stadio Olimpico… e insieme a lei abbiamo respirato tutta la magia dei colori biancocelesti.

Ogni giorno lavoriamo con passione e impegno, passo dopo passo, per rendere questo sogno sempre più grande.

Dietro quel volo c’è il cuore di chi vive la Lazio ogni istante, di chi crede che rendere felice il popolo laziale sia la più bella delle vittorie.

Grazie a tutti voi che ci date forza, emozione e orgoglio. Questo volo è per voi

Continuiamo a volare insieme.