Stangata Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo su Basic e Zaccagni
Poco fa è stato pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A il comunicato con il resoconto del giudice sportivo
A Formello si aspettava solamente il comunicato del giudice sportivo per capire le entità delle squalifiche di Toma Basic e Mattia Zaccagni che hanno ricevuto il cartellino rosso nel match contro il Parma.
Il comunicato del giudice sportivo su Basic
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 BASIC Toma (Lazio): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Il comunicato del giudice sportivo su Zaccagni
ZACCAGNI Mattia (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.