Lazio-Cremonese, il bilancio complessivo tra Sarri e Nicola

Una prestazione eroica, che al netto della doppia inferiorità numerica ha consentito alla Lazio di dare continuità alle ottime prestazioni viste contro Milan e Bologna: i biancocelesti passano a Parma e avanzano in classifica, osservando timidamente gli sviluppi in zona europea. Dopo il successo dello scorso sabato, la squadra di Sarri è pronta a tornare all’Olimpico: sabato alle 18.00 arriva a Roma la sorprendente Cremonese di Davide Nicola, all’undicesimo posto in classifica con ben otto lunghezze di distanza sul terzultimo posto.

I confronti a partire da gennaio 2011

Quello in programma sabato sarà l’undicesimo confronto in panchina tra Maurizio Sarri e Davide Nicola, con i due che a partire dalla stagione 2010-2011 hanno iniziato a confrontarsi tra Serie C, Serie B e Serie A. I primi due furono gli unici ad avere luogo in Serie C, a cavallo tra le stagioni 2010-2011 e 2011-2012: Nicola alla guida del Lumezzane, Sarri tra Alessandria e Sorrento, con un pareggio e una vittoria in favore dell’attuale tecnico della Cremonese. Due i confronti in Serie C, quattro quelli in Serie B, tutti tra il Livorno di Nicola e l’Empoli di Sarri. Particolarmente amaro fu per Sarri il finale di stagione 2012-2013, con Livorno ed Empoli che si affrontarono nella finale playoff valida per l’ultimo posto in Serie A: 1-1 il risultato dell’andata del Castellani, 1-0 al ritorno al Picchi in favore di granata, che tornarono in Serie A grazie alla rete di Paulinho.

Le sfide in Serie A dal 2016

Maurizio Sarri tra Napoli, Juventus e Lazio. Davide Nicola alla guida di Crotone, Genoa e Salernitana. Tra il 2016 e il 2023 a caratterizzare le sfide tra i due tecnici sono i continui cambi in panchina, ma nel 2016-2017 arrivano i primi due confronti in Serie A: è il Napoli di Sarri a imporsi a Crotone, grazie all’uno a due deciso da Callejòn e Maksimovic. Stesso esito nella gara di ritorno, stavolta con un netto 3-0 arrivato grazie alla doppietta di Insigne e al calcio di rigore trasformato da Mertens. A distanza di più di due stagioni, i due si ritrovano opposti alla 29esima di Serie A nella stagione 2019-2020: Sarri alla guida della Juventus, Nicola subentrato a dicembre in sostituzione di Thiago Motta. Anche in questo caso fu Sarri a imporsi, con un netto 1-3 arrivato a Marassi, tra le reti di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. L’unico confronto che coinvolge la Lazio arriva nel finale di 2022, quando i biancocelesti cadono in casa contro la Salernitana: con il punteggio di 1-3 i granata gelarono l’Olimpico, per un risultato condito anche dal gol dell’ex di Antonio Candreva.

Il bilancio complessivo recita quattro vittorie in favore dei due tecnici, con due pareggi a rendere quasi in perfetto equilibrio lo storico.