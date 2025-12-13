Esclusiva| Fuser: "Parma-Lazio? Il calcio è sempre imprevedibile. Sul mercato di gennaio..."

Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro il Bologna, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo e a lottare per conquistare i 3 punti, che diventano sempre più importanti ad ogni partita, tuttavia, questa volta la Lazio dovrà giocare in trasferta, infatti, alle ore 18:00 la rosa biancoceleste affronterà il Parma allo stadio Tardini. L'incontro, visibile sulla piattaforma Dazn e diretto dal fischietto Matteo Marchetti, non sarà affatto scontato, infatti, il Comandante Maurizio Sarri dovrà riflettere bene sulle pedine da schierare dal 1° minuto, soprattutto dato che dovrà fare a meno di Isaksen e Gila. In vista della gara è intervenuto ai microfoni di LazioPress Diego Fuser, centrocampista che è sceso in campo con la maglia di entrambe le squadre. L'ex calciatore, nel corso della sua carriera, si è spostato di club in club, tanto che nel suo curriculum si può leggere il nome di squadre come Torino, Milan, Fiorentina e Roma, ma non solo, Diego Fuser nella Lazio conta 188 presenze e 35 gol, mentre con il Parma è sceso in campo in 86 occasioni ed ha centrato la rete avversaria 10 volte. Come se non bastasse, il calciatore è riuscito a conquistare una Coppa Italia con entrambe le squadre che si sfideranno oggi. Nonostante i rapporti con l'ex centrocampista non si siano interrotti nel migliore dei modi, Diego Fuser resta sempre un pilastro per la storia del club biancoceleste

Le dichiarazioni di Diego Fuser a LazioPress

Nella squadra biancoceleste sei riuscito ad alzare la Coppa Italia nella stagione 1997-1998. Cosa hai provato in quel momento e in che rapporti sei rimasto con i tifosi laziali?

Sono ricordi molto belli, abbiamo vinto un trofeo dopo 40 anni, quindi sono ricordi molto belli. Rapporto con i tifosi laziali? Non lo so perché non sono più andato a Roma o all'Olimpico, quindi non saprei com'è il mio rapporto con loro ma sicuramente io me li ricordo con affetto.

Nella 15a giornata di Serie A la squadra biancoceleste dovrà recarsi allo stadio Tardini per affrontare il Parma, che al momento occupa la 17a posizione in classifica. Cosa ti aspetti dalla partita?

La favorita è sicuramente la Lazio dato che è più su in classifica, però si sa che poi le partite sono sempre tutte diverse, magari il Parma farà una grande partita. È difficile dare un pronostico sapendo come è il calcio, mi auguro che sia una bella partita.

