Udinese-Lazio, Davis: "Gol? Di sicuro ho toccato la palla con il fianco"

Al termine della gara Udinese-Lazio il calciatore Davis ha commentato ai microfoni Dazn il pareggio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le dichiarazioni di Davis a Dazn

Il gol

L'azione è stata veloce, non ricordo. Di sicuro ho toccato la palla con il fianco, ma non so se la sia palla sia arrivata sulla mano. E' il calcio. 

Se sta seguendo le orme di Duvan Zapata

Sto facendo il massimo per raggiungerlo.

