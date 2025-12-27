Udinese-Lazio, Davis: "Gol? Di sicuro ho toccato la palla con il fianco"
Al termine della gara Udinese-Lazio il calciatore Davis ha commentato ai microfoni Dazn il pareggio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Davis a Dazn
Il gol
L'azione è stata veloce, non ricordo. Di sicuro ho toccato la palla con il fianco, ma non so se la sia palla sia arrivata sulla mano. E' il calcio.
Se sta seguendo le orme di Duvan Zapata
Sto facendo il massimo per raggiungerlo.