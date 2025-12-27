Runjaic: “Oggi con la Lazio la fortuna è stata dalla nostra”

Si chiude sull’1-1 la sfida tra Udinese e Lazio disputata al Bluenergy Stadium, un risultato che riflette l’andamento equilibrato di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Al termine del match, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione della sua squadra intervenendo ai microfoni di Dazn, soffermandosi sia sugli aspetti positivi sia sulle difficoltà incontrate contro i biancocelesti.

riujanic - fraioli

Il riscatto dopo la sconfitta con la Fiorentina

Dovevamo far dimenticare la sconfitta con la Fiorentina. Questa era una gara molto tattica. Oggi la fortuna è stata dalla nostra. E’ un punto meritato, ci siamo riscattati subito con una gara disciplinata.

La scelta su Padelli

Padelli in porta? “Ho voluto dare un impulso alla squadra, ho ragionato. Ho voluto confermare gli altri 10 e mettere esperienza in porta. Padelli è un portiere molto bravo. Penso sia stata la decisione corretta, ora vedremo cosa faremo nella prossima partita. Zaniolo? Ci parliamo molto, è un ragazzo che è maturato molto, vuole tornare, riprendersi una immagine positiva. E lui ha scelto Udine per questo. A volte lui si mette da solo troppa pressione. Ha giocato 13 gare su 15, sta facendo molto bene. Noi dobbiamo aiutarlo, parlare con lui e lui ci darà molto. Oggi non era contento in alcuni momenti, ma dà sempre il massimo. Qui sta crescendo molto.

Quanto è complicato affrontare questa Lazio

La Lazio è una squadra disciplinata e molto attenta che ci ha messo in difficoltà, una squadra forte nelle ripartenze come ha dimostrato per tutta la gara.

Su Zaniolo