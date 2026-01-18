Fabbian tra campo e mercato, le parole di Italiano

Protagonista con il Bologna

Giovanni Fabbian è stato uno dei protagonisti di Bologna–Fiorentina, firmando il gol che nel finale ha riacceso le speranze dei rossoblù. Ma la sua centralità non si limita al campo: il centrocampista è anche uno dei nomi più chiacchierati sul fronte calciomercato. Il suo profilo è seguito da diversi club, tra cui la Lazio, che però al momento non lo considera una prima scelta, il Bournemouth e soprattutto la Fiorentina, apparsa la società più attiva nei suoi confronti.

Le parole di Italiano e il nodo regolamentare

Nel post partita, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha risposto anche a una domanda sul possibile addio di Fabbian, senza chiudere a scenari futuri:

Non darei via nessuno, poi è chiaro ci sia qualche sirena. Poi vedete che lo lo sto mettendo, è un piacere allenarlo, poi per il resto è una scelta sua e della società.

A rendere l’operazione particolarmente interessante c’è anche un aspetto regolamentare: Fabbian rientra infatti tra gli italiani under 23 e, dopo la modifica alle NOIF dello scorso novembre, il suo costo non incide sull’indicatore di costo allargato del lavoro. Un dettaglio non secondario, che farebbe sì che un’eventuale operazione non pesi sulla fotografia dell’indicatore al 31 marzo.







