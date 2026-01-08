Lazio Women, Simonetti: "Obiettivo? Arrivare tra le prime tre con la squadra"

La calciatrice della Lazio Women Flaminia Simonetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della gara contro la Ternana del 18 gennaio.

Le dichiarazioni di Simonetti a LSC

La gara contro la Ternana

Stiamo preparando la partita con la Ternana, è una gara fondamentale. Vogliamo ripartire con i tre punti, viviamo la stagione gara dopo gara, è la cosa più importante per raggiungere gli obiettivi. Ma sarà una gara difficile, su un campo complicato e contro una squadra tignosa e complicata, che ha anche cambiato il mister. Vorranno ripartire bene, sarà una partita importante e vogliamo prepararla al meglio per iniziare bene l’anno. Sono stata diverso tempo fuori, quasi un mese e mezzo, per infortunio. Ho perso tante partite e mi sono resa conto che avevo bisogno di ritrovare continuità, ma provo a dare il mio contributo in gara e in allenamento. Posso aiutare le mie compagne.

La rosa biancoceleste

Questa squadra sta crescendo, ci dà morale l’aver migliorato nel 2025 il bottino complessivo. Nella scorsa stagione abbiamo faticato a inizio campionato, era una squadra nuova e giovane. Giocavamo bene senza concretizzare. Oggi siamo più mature, riusciamo a essere più ciniche sotto porta anche quando giochiamo peggio. Il campionato? Preferisco un format come quello nuovo di quest’anno, nella scorsa stagione abbiamo giocato a un certo punto senza prospettiva di poter migliorare il piazzamento.

Il suo obiettivo

Il mio obiettivo personale è arrivare tra le prime tre con la Lazio per andare in Champions League. Noi come squadra non sempre ci fissiamo obiettivi a lungo termine: pensiamo gara dopo gara ogni weekend, perché questo ci potrà aiutare a raggiungere l’obiettivo dei primi tre posti. Margini di miglioramento ne abbiamo, sappiamo di aver perso molti punti anche stupidamente. C’è stato anche un lungo periodo con molti infortuni e questo è sempre un danno, non per chi gioca ma nel preparare la gara in settimana con le tante assenze e una rosa ridotta. In quel periodo ci ha penalizzato. L’infortunio incide soprattutto sulla qualità degli allenamenti, nel quotidiano.

La Nazionale

La Nazionale è un obiettivo che mi pongo ogni giorno al campo. Lavoro al meglio per la Lazio, ma anche per la Nazionale e per essere richiamata nei prossimi raduni. Rispetto a qualche anno fa c’è stata una crescita esponenziale, poi si nota più alla distanza che anno per anno. L’U17 è arrivata ai quarti dei Mondiali, significa che nel settore giovanile e nelle categorie inferiori si sta lavorando bene, offrendo strutture migliori alle ragazze rispetto a quelle che avevamo noi. Ci sono anche ragazze in prima squadra, che possono migliorare sempre di più.

Diverse giovani ragazze sono anche con noi a Formello. Le lasciamo molto libere di sbagliare, con quello si cresce. Proviamo a farle sentire al meglio, all’interno di un gruppo e non in disparte. Allenandosi con noi ci aiutano, proviamo a farle stare il più possibile serene. Ci sta che chi è più giovane abbia più timore, noi proviamo a tranquillizzarle e a farle godere di questa esperienza. L’aspetto mentale è molto importante nello sport, ognuno ha le sue problematiche e non sempre è facile lasciarle fuori dal campo. Avere persone con cui confrontarsi e confidarsi è importante per il rendimento futuro.

Grassadonia

Il mister è molto bravo a farci esprimere al meglio, ti mette anche nella migliore posizione per farti rendere al massimo. È molto bravo perché è un allenatore molto puntiglioso e attento al dettaglio, al miglioramento. Con lui è impossibile non farlo visto quanto è attento al particolare. Se riesci a stargli dietro migliori. Mi sento un centrocampista completo, sono migliorata molto con Grassadonia in entrambe le fasi.

Il suo sogno

Un sogno per me sarebbe giocare negli stadi della maschile. Morirei per giocare all’Olimpico. Ma è un percorso da fare gradualmente: dovremmo prima riempire i nostri stadi per poi aprirsi agli stadi veri. Anche condividere il posto di lavoro del maschile ti fa arrivare un messaggio di appartenenza e uguaglianza. Allenarsi su determinati campi e in determinate strutture ti fanno vivere questa passione come un lavoro a tutti gli effetti.

