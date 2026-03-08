Festa della donna, gli auguri da parte della Lazio

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, anche la società biancoceleste ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio sui propri canali social. Il club ha, infatti, pubblicato un post di auguri dedicato a tutte le donne, in cui sono state rappresentate Eleonora Goldoni e Carina Baltrip-Reyes, due pilastri della Lazio Women, ritratte a Piazza della Libertà.

Il post