Festa della donna, gli auguri da parte della Lazio

Gli auguri da parte del club biancoceleste a tutte le donne in occasione dell'8 marzo

Ginevra Sforza /
depositphotos.come
depositphotos.come

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, anche la società biancoceleste ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio sui propri canali social. Il club ha, infatti, pubblicato un post di auguri dedicato a tutte le donne, in cui sono state rappresentate Eleonora Goldoni e Carina Baltrip-Reyes, due pilastri della Lazio Women, ritratte a Piazza della Libertà.

Il post

 

