Lazio, serve una svolta immediata

Ripartire dopo il ko con il Como

È fondamentale lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta rimediata all’Olimpico contro il Como e tornare subito a fare risultato nella prossima gara contro il Lecce. La Lazio è chiamata a una risposta concreta, soprattutto sul piano dei punti, per evitare che il momento negativo si trasformi in una crisi più profonda.

I numeri che fanno riflettere

La stagione dei biancocelesti resta complicata e i dati lo confermano. Dopo 21 giornate, la squadra di Sarri ha raccolto 28 punti, con un bilancio perfettamente in equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte: sette per ciascun risultato. Un bottino inferiore ai 30 punti, proprio come nella stagione 2013/2014, chiusa poi al nono posto, il peggior piazzamento degli ultimi quindici anni. Anche allora, a questo punto del campionato, i punti erano gli stessi. Per evitare di ripercorrere quella strada, sarà necessario rialzare subito la testa e iniziare a costruire una reazione fatta di risultati e continuità.

Il Corriere dello Sport