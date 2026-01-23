Gennaio da record sul fronte cessioni in casa Lazio

Romagnoli verso l’addio

Alessio Romagnoli è destinato a essere solo l’ultimo nome di una lunga lista. In casa Lazio il mercato in uscita procede senza sosta, come raramente accaduto in una sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore è ormai a un passo dal trasferimento all’Al-Sadd e, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà Roma nelle prossime ore. Con la sua partenza, Lotito si libera dell’ingaggio più pesante della rosa: circa 9 milioni di euro lordi per un altro anno e mezzo.

Plusvalenze e scenari futuri

Oltre al risparmio sugli stipendi, l’operazione Romagnoli garantirebbe anche una plusvalenza di circa 8 milioni, considerando che il giocatore era arrivato a parametro zero dal Milan. Sommando le cessioni di Guendouzi, Castellanos e Romagnoli, il guadagno complessivo in conto capitale potrebbe superare addirittura quello del 2004. Il dato potrebbe crescere ulteriormente se si concretizzasse anche la partenza di Mandas, acquistato per appena 750 mila euro dall’OFI Creta e seguito dal Bournemouth: l’operazione potrebbe fruttare 3 milioni per il prestito e altri 17 in caso di qualificazione europea del club inglese. Un gennaio che rischia di entrare nella storia recente della Lazio.