Lazio, trasferta sold out a Lecce: mentre l'Olimpico...

Via del Mare pronto a colorarsi di biancoceleste

Mentre a Roma divampa la protesta dei tifosi, pronti a lasciare lo stadio vuoto in occasione di Lazio–Genoa, il tifo biancoceleste si prepara invece a far sentire la propria voce in trasferta. Sabato 24 gennaio alle 20:45, in occasione della sfida contro il Lecce al Via del Mare, il settore ospiti sarà infatti completamente esaurito.

Biglietti polverizzati e stop alla vendita online

Come riportato dal Corriere dello Sport, i 350 biglietti messi a disposizione dal club pugliese sono andati esauriti in pochissimo tempo, tanto che molti sostenitori hanno deciso di acquistare tagliandi anche in altri settori dello stadio. Una situazione anomala che ha spinto le autorità di pubblica sicurezza a intervenire, bloccando la vendita online e lasciando aperta soltanto quella nei punti fisici, così da garantire un maggiore controllo sull’afflusso dei tifosi.