Lazio-Atalanta, i biancocelesti si preparano ad affrontare la Dea: le probabili formazioni

Alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà un grande incontro, infatti, la Lazio scenderà in campo per sfidare l'Atalanta. Nonostante i biancocelesti abbiano dimostrato unione e crescita, le assenze di Romagnoli, Pedro, Zaccagni e Basic non passeranno di certo inosservate in mezzo al campo. Così come l'assenza di De Ketelaere e l'infortunio di Scamacca, che compare tra i convocati, daranno filo da torcere alla formazione di Palladino.

Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.

In panchina: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia.

Indisponibili: Pedro, Lazzari, Gigot, Romagnoli, Basic, Zaccagni.

Diffidati: Cancellieri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino.

In panchina: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Scamacca, Bernasconi

Indisponibili: De Ketelaere

La squadra arbitrale

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Perrotti-Laudato

IV Uomo: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

