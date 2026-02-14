Lazio-Atalanta, i biancocelesti si preparano ad affrontare la Dea: le probabili formazioni
Ecco le probabili scelte di Sarri e Palladino in vista dell'incontro Lazio-Atalanta, in programma oggi alle ore 18:00
Alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà un grande incontro, infatti, la Lazio scenderà in campo per sfidare l'Atalanta. Nonostante i biancocelesti abbiano dimostrato unione e crescita, le assenze di Romagnoli, Pedro, Zaccagni e Basic non passeranno di certo inosservate in mezzo al campo. Così come l'assenza di De Ketelaere e l'infortunio di Scamacca, che compare tra i convocati, daranno filo da torcere alla formazione di Palladino.
Lazio-Atalanta: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.
In panchina: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia.
Indisponibili: Pedro, Lazzari, Gigot, Romagnoli, Basic, Zaccagni.
Diffidati: Cancellieri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino.
In panchina: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Scamacca, Bernasconi
Indisponibili: De Ketelaere
La squadra arbitrale
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Perrotti-Laudato
IV Uomo: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
