Serie A, la classifica del valore rosa che ribalta tutto: c'è un'unica big che crolla sul fondo

Secondo una recente analisi pubblicata dal sito specializzato Trasfermarkt, emerge un dato preoccupante per il Napoli riguardante il valore della propria rosa. Mentre gran parte dei club di Serie A ha visto crescere il valore di mercato dei propri giocatori rispetto al prezzo d'acquisto, la società partenopea si trova in una posizione di netto contrasto, occupando l'ultimo posto in questa specifica classifica finanziaria.

La Classifica

I dati mostrano una gerarchia chiara nella capacità dei club di generare valore. In vetta troviamo l'Inter, con un incredibile attivo di +364 milioni di euro, seguita da sorprese come il Como (+121 mln) e il Bologna (+106 mln). Queste cifre indicano che i giocatori acquistati da queste società valgono oggi molto più di quanto siano stati pagati inizialmente. Anche le dirette rivali del Napoli, come Milan (+101 mln), Roma (+92 mln) e Juventus (+25 mln), mantengono un segno positivo, dimostrando una gestione patrimoniale della rosa complessivamente virtuosa. Per quanto riguarda la Lazio, invece, il club guidato dal mister Sarri è intervenuto 9a posizione con un valore aumentato di circa 34 milioni.

Il Dato del Napoli

Il caso del Napoli è l'unico veramente critico tra le grandi del campionato: la squadra si posiziona al 20° posto con un saldo negativo di -12 milioni di euro. Questo significa che, complessivamente, il valore attuale dei calciatori in rosa è inferiore alla cifra totale sborsata per acquistarli. È un segnale di allarme che riflette un deprezzamento del capitale tecnico, probabilmente dovuto a prestazioni al di sotto delle aspettative o a investimenti recenti che non hanno ancora dato i frutti sperati.