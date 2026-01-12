Tanti auguri Alessio Romagnoli, il biancoceleste spegne 31 candeline: gli auguri della Società

Tanti auguri Alessio Romagnoli, il difensore centrale del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 31 anni. Un elemento fondamentale per le aquile, che in poco più di 3 anni è diventato un pilastro fondamentale e si è conquistato meritatamente la fiducia del mister e il ruolo di titolare indiscusso, grazie anche alle 143 presenze, 7 reti e 2 assist. Ad augurargli un buon compleanno, oltre alla Società Lazio, c'è anche il Milan, ex club del calciatore, che ha un pubblicato un post sui social per l'occasione

Gli auguri della Società Lazio

Gli auguri del Milan