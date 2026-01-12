Tanti auguri Alessio Romagnoli, il biancoceleste spegne 31 candeline: gli auguri della Società
Buon compleanno Alessio Romagnoli, il difensore centrale del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 31 anni, ecco gli auguri della Lazio e del Milan
Alessio Romagnoli - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Tanti auguri Alessio Romagnoli, il difensore centrale del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 31 anni. Un elemento fondamentale per le aquile, che in poco più di 3 anni è diventato un pilastro fondamentale e si è conquistato meritatamente la fiducia del mister e il ruolo di titolare indiscusso, grazie anche alle 143 presenze, 7 reti e 2 assist. Ad augurargli un buon compleanno, oltre alla Società Lazio, c'è anche il Milan, ex club del calciatore, che ha un pubblicato un post sui social per l'occasione