Inchiesta calcio, anche il supervisore VAR Gervasoni finisce sotto indagine: il motivo
Oltre a Gianluca Rocchi, sotto indagine è finito anche il supervisore del VAR Andrea Gervasoni, ecco il motivo
Nuova svolta nell'indagine della Procura di Milano sul mondo del calcio: anche Andrea Gervasoni, attuale supervisore del VAR, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’accusa ipotizzata dai magistrati è di frode sportiva in concorso con altri soggetti coinvolti nel procedimento.
Sotto la lente: Salernitana-Modena
Al centro dell'attenzione c'è un episodio risalente all'8 marzo 2025, durante la partita tra Salernitana e Modena. Secondo l'avviso di garanzia, Gervasoni avrebbe fatto pressione sull’addetto al VAR, Luigi Nasca, per spingerlo a richiamare l'arbitro Antonio Giuia all' "on field review", dopo che quest'ultimo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra emiliana.
L'avviso di garanzia
durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinche' questi richiamasse Giuia all"on field review' ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco.