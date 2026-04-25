Inchiesta calcio, anche il supervisore VAR Gervasoni finisce sotto indagine: il motivo

Nuova svolta nell'indagine della Procura di Milano sul mondo del calcio: anche Andrea Gervasoni, attuale supervisore del VAR, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’accusa ipotizzata dai magistrati è di frode sportiva in concorso con altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Sotto la lente: Salernitana-Modena

Al centro dell'attenzione c'è un episodio risalente all'8 marzo 2025, durante la partita tra Salernitana e Modena. Secondo l'avviso di garanzia, Gervasoni avrebbe fatto pressione sull’addetto al VAR, Luigi Nasca, per spingerlo a richiamare l'arbitro Antonio Giuia all' "on field review", dopo che quest'ultimo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra emiliana.

L'avviso di garanzia