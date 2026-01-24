Lazio-Genoa, l'assessore invita i tifosi a Ponte Milvio

L'ambiente in casa Lazio è certamente teso e delicato. Mancano chiaramente i risultati sul campo e la delusione è tanta. Poi il calciomercato, sembrava una lieta notizia lo sblocco, con la possibilità di rinforzarsi in questa finestra invernale. Così non sta accadendo e fa Formello sembra esserci un fuggi-fuggi di calciatori. In tutta questa caotica situazione il tifo organizzato ha optato per una forma di sciopero contro la presidenza disertando la prossima partita casalinga contro il Genoa. Dall'altra parte le risposte e le prese di posizione di Claudio Lotito, arrivato a scrivere anche apertamente una lettera per motivare alcune sue dichiarazioni avvenute di recente. Oltre tutto questo è arrivato l'invito dell'assessore per un raduno dei tifosi biancocelesti nel famoso quartiere di Ponte Milvio, feudo laziale.

Il comunicato

COMUNICATO STAMPA

Lazio-Genoa, il Municipio XV accoglie i =fosi a Ponte Milvio. L’Assessore Martelli: “Qui la libertà

di scelta è di casa, anche quella di spendere.”

In vista della sfida di campionato Lazio-Genoa il Municipio XV si prepara, come di consueto, ad accogliere i sostenitori biancocelesti che da sempre vivono il quartiere e la storica piazza di Ponte Milvio come naturale punto di aggregazione e che hanno deciso liberamente di non entrare allo stadio. L’Assessore allo Sport e al Commercio Tommaso Martelli, dando il benvenuto ai tifosi laziali, ribadisce un concettoo semplice: “per noi, i cittadini e i tifosi sono prima di tutto persone, non voci di bilancio o soggetti da monitorare sotto il profilo legale”.

“Ponte Milvio è da sempre il cuore pulsante della passione laziale e noi siamo lieti di dare il benvenuto a chiunque decida di trascorrere qui la domenica,” dichiara Martelli. “Vogliamo rassicurare tutti: nel nostro Municipio la libertà di espressione e di movimento, garantita dalla Costituzione, non è un concetto negoziabile. A Ponte Milvio ogni cittadino è libero di spendere i propri soldi come meglio crede – che sia per un biglietto, per un panino o per un brindisi tra amici senza che nessuno si permetta di imporre alcunché o di sindacare su fantasiose responsabilità

personali di chi sceglie una birra o una pizza al posto di una curva o una tribuna.”

Il Municipio XV resta un luogo di festa, sport e commercio libero. Invitiamo i tifosi a vivere la giornata con la solita civiltà e passione, sicuri che il segnale di unità che daranno sarà anche nel rispetto per la nostra bella piazza e per il nostro territorio, certo che l’unico “mercato” che ci preoccupa in questa sede sia quello dei nostri commercianti, che sanno accogliere tutti sempre a braccia aperte.

Lazio-Genoa

La partita sarà giocata venerdì 30 gennaio alle ore 20.45 e rappresenterà la 23sima giornata del campionato di serie A. Il tifo organizzato non ci sarà e la previsione sarà quella di vedere uno stadio pressochè deserto con pochissimi spettatori presenti sugli spalti. Conoscendo il pubblico biancoceleste non si fermerà nel sostenere questa protesta in questo momento di sbando societario.