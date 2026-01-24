Lecce-Lazio, Dia: “Ho seguito le gare della Lazio, la squadra…”

Nel pre partita di Lecce-Lazio, ai microfoni di LSC Boulaye Dia ha lasciato le seguenti dichiarazioni.

La Coppa d’Africa è stata lunga e faticosa e ora sono tornato per aiutare la squadra già da questa sera. Il mister mi ha dato subito fiducia e io voglio ripagarlo. Ho seguito tutte le gare della Lazio, eccetto la sconfitta contro il Como, la squadra è concentrata per fare bene questa sera. Io sono pronto a dare tutto. Ho visto anche Taylor e Ratkov, sono ancora in una fase di adattamento, ma ho visto molta qualità.