Lecce-Lazio, Dia: “Ho seguito le gare della Lazio, la squadra…”
Le parole di Dia nel pre partita di Lecce-Lazio
Nel pre partita di Lecce-Lazio, ai microfoni di LSC Boulaye Dia ha lasciato le seguenti dichiarazioni.
La Coppa d’Africa è stata lunga e faticosa e ora sono tornato per aiutare la squadra già da questa sera. Il mister mi ha dato subito fiducia e io voglio ripagarlo. Ho seguito tutte le gare della Lazio, eccetto la sconfitta contro il Como, la squadra è concentrata per fare bene questa sera. Io sono pronto a dare tutto. Ho visto anche Taylor e Ratkov, sono ancora in una fase di adattamento, ma ho visto molta qualità.
Questo il suo intervento a Sky Sport:
Non è un momento faacile, ma mi dà fiducia. Una sentimento incredibile vincere la Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Subito titolare? Non me l’aspettavo perché sono arrivato solo due giorni fa, ho fatto solo un allenamento. Dobbiamo essere pronti, vediamo sul campo.
Vogliamo fare bene, ogni giocatore deve dare il suo contributo. Momento? Non ho visto la partita col Como, ero in aereo. Ho visto le altre, ma al di là del risultato dobbiamo guardare che ne abbiamo persa solo una. È difficile fare gol ma dobbiamo continuare a lavorare e mettere qualcosa in più spero riusciamo a prendere i tre punti”.