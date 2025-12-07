Lazio-Bologna: omaggio della tifoseria per Pietrangeli

Pomeriggio toccante ed emozionante allo stadio Olimpico di Roma in occasione di Lazio-Bologna. Prima il saluto a Ciro Immobile, bandiera biancoceleste e che oggi torna per la prima volta nella capitale da avversario della sua ex Lazio. Poi non poteva mancare l'omaggio a Sinisa Mihajlovic. Infine anche spazio per l'ex campione del tennis italiano, nonchè tifoso laziale, Nicola Pietrangeli.

L'episodio per Nicola Pietrangeli

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Bologna, sui maxi-schermi dello stadio è stato mandato un video dedicato a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro scomparso il primo dicembre scorso. Noto tifoso della Lazio, non ha mai nascosto la propria fede biancoceleste.

Presente la famiglia di Pietrangeli

E questa sera, la famiglia ha raccolto per lui l'affetto dell'Olimpico. A loro è stata consegnata una maglia speciale dedicata proprio allo sportivo italiano, vincitore di due edizioni del Roland Garros e capitano della nazionale italiana in grado di ottenere il successo in Coppa Davis.