Lazio-Bologna, ecco i messaggi d'amore per Immobile dalla curva

Oggi oltre ad essere il giorno di Lazio-Bologna, match importantissimo per la classifica e il corso del campionato delle rispettive squadre, è stato anche il pomeriggio dedicato alle emozioni per il ritorno di Ciro Immobile nella sua ex e storica casa. Durante il riscaldamento pre partita delle due squadre, Ciro si è recato sotto la Curva Nord, raccogliendo l'abbraccio dei tifosi laziali e apparendo visibilmente emozionato per i cori intonati per lui.

Gli striscioni per Ciro Immobile

La Nord, inoltre, ha esposto tre diversi striscioni, il primo, rivolto alla società, recita: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia"; gli altri diretti proprio a Immobile, con su scritto un più semplice: "Bentornato Ciro" e "In fondo all'anima per sempre tu".

L'omaggio della società

Anche la S.S.Lazio compie il suo gesto per omaggiare un pezzo di storia: Ciro Immobile. Al termine del riscaldamento, infatti, Mattia Zaccagni ha consegnato al centravanti un omaggio della società: una maglia della Lazio con dietro l'iconico numero 17.