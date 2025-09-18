Fascetti avvisa: "Il derby non si può perdere. Chi cade, rischia la crisi"

A parlare del derby contro la Roma - in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30 - e del momento complesso della Lazio è stato Eugenio Fascetti, storico volto della storia biancoceleste: Fascetti ha ricoperto il ruolo di allenatore della Prima Squadra dal 1986 al 1988, della famosa squadra ‘dei -9’.

Il derby non l'ho mai fatto purtroppo nei miei due anni. Non l'ho mai vissuto né da giocatore né da allenatore. È un partita particolare, guai a perderlo: si innescherebbero tante polemiche, chi perde va in crisi. Se anche per la Roma pesa? Pesa per entrambe, la Roma è partita bene, ma ha avuto un intoppo (contro il Torino, ndr).

Rovella? Non lo rischierei, le ricadute sono ancora peggio con gli infortuni muscolari, sono delle incognite. Non si capisce mai quando sei guarito. Una settimana in più di riposo sarebbe meglio. Cataldi? Esperto, si può contare su di lui, ci si può fare affidamento, non è una riserva.