Fascetti avvisa: "Il derby non si può perdere. Chi cade, rischia la crisi"
Queste le parole di Eugenio Fascetti ai microfoni di Radio Laziale
A parlare del derby contro la Roma - in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30 - e del momento complesso della Lazio è stato Eugenio Fascetti, storico volto della storia biancoceleste: Fascetti ha ricoperto il ruolo di allenatore della Prima Squadra dal 1986 al 1988, della famosa squadra ‘dei -9’.
Fascetti a Radio Laziale
Il derby non l'ho mai fatto purtroppo nei miei due anni. Non l'ho mai vissuto né da giocatore né da allenatore. È un partita particolare, guai a perderlo: si innescherebbero tante polemiche, chi perde va in crisi. Se anche per la Roma pesa? Pesa per entrambe, la Roma è partita bene, ma ha avuto un intoppo (contro il Torino, ndr).
Rovella? Non lo rischierei, le ricadute sono ancora peggio con gli infortuni muscolari, sono delle incognite. Non si capisce mai quando sei guarito. Una settimana in più di riposo sarebbe meglio. Cataldi? Esperto, si può contare su di lui, ci si può fare affidamento, non è una riserva.
Continua l'ex tecnico
Attacco? Castellanos mi piace. La Lazio ha buoni giocatori, speriamo passi questo momentaccio, e potrebbe prospettarsi un'annata bella.
Il mercato bloccato può incidere anche sui giocatori? Il giocatore non è mai tranquillo, la Lazio è in un momento particolare, anche come società.
Sarri in grado di risollevare l'ambiente? Non lo conosco, ma mi sembra un allenatore di polso, quindi all'altezza di portare la squadra a fare un bel campionato.
Difesa? Su Romagnoli non si possono avere dei dubbi. Alternanza portieri? Io preferisco avere un titolare fisso e una buona riserva. Mi sembrano due buovi portieri.
Il pericolo principale contro la Roma? Non si sa mai come finisce, è una partita a se.
A cosa può arrivare la Lazio? Il potenziale c'è. Posizione? Nelle prime 5 o nelle prime 4, il livello è quello. Bisogna avere fiducia (in questo momento, ndr).