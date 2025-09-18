Abbate: "Stadio Flaminio? I documenti sono stati presentati in Campidoglio"
Un tema che continua a tenere banco in casa Lazio è quello legato allo Stadio Flaminio, che la società biancoceleste ha intenzione di riqualificare per trasformarlo nella futura casa del club.
Proprio sul progetto dello stadio si è espresso il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, che ai microfoni di Radio Laziale ha rivelato un retroscena importante: nel fine settimana, infatti, si sarebbe tenuto un incontro in Campidoglio, durante il quale la dirigenza della Lazio ha presentato ufficialmente la documentazione relativa al progetto del nuovo stadio.
Anche lì va letta fra le righe sia la scappata in campidoglio, sia le ultime dichiarazioni nell'assessore onorato. Lui continua a dire che mancano determinati documenti, però perché allora c'è stato questo incontro? In realtà dei documenti sono stati presentati in questo incontro in Campidoglio nel weekend.
Il problema è che questi documenti hanno bisogno di una certificazione, come dice Onorato, e questa certificazione costa, che poi sono le stesse modalità che sono state utilizzate alla Roma Ruoto e per la quale non si può fare, non si può avere nessuna corsia presidenziale per nessuno, perché sappiamo benissimo che già la Roma Ruoto è andata al tar e quindi guai a sgarrare qualunque cosa, a non avere lo stesso atteggiamento nei confronti della Lazio.