Coppa Italia, ufficializzate data e orario di Bologna-Lazio

Dopo aver ufficializzato gli anticipi e posticipi per la 23ª e 24ª giornata di Serie A, la Lega ha anche comunicato date e orari riguardo ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo aver centrato la vittoria contro il Milan agli ottavi, la Lazio affronterà al turno successivo il Bologna in trasferta: la sfida si disputerà mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00. La sfida contro la squadra di italiano chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia.

Il programma delle altre squadre

In parallelo, l'Inter affronterà il Torino mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 a Monza, considerata l'indisponibilità di San Siro, che sarà teatro di scena dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5 febbraio, sempre alle ore 21:00, sarà la volta di Atalanta-Juventus. Infine, resta da definire l'avversaria del Napoli, che sarà stabilita dalla sfida per gli ottavi tra Fiorentina e Como, il prossimo 27 gennaio. Ad ogni modo, il quarto di finale dei partenopei si disputerà martedì 10 febbraio alle ore 21:00