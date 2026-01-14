Il Bournemouth beffa ancora la Lazio: sorpasso per un nuovo obiettivo

Il club biancoceleste resta attento sul mercato e stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Rayan del Vasco da Gama, stella brasiliana di 19 anni, che non è passato inosservato alle big del calcio europeo.

Dopo Toth, il Bournemouth punta un altro innesto nel mirino dei biancocelesti

Il giovanissimo attaccante classe 2006, allo stesso tempo, è stato inserito anche nella lista dei desideri del Bournemouth, stesso club che punta anche Toth. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, gli inglesi starebbero spingendo per assicurarsi le prestazioni dello stesso obiettivo della Lazio.

Photo by Dan Mullan/Getty Images via Onefootball

Il post di Moretto