Fares saluta la Lazio e vola negli Emirati Arabi - Ufficiale

Importanti notizie sul fronte uscite in casa Lazio con la dirigenza biancoceleste che si è mossa per sistemare le situazioni dei giocatori attualmente fuori rosa. Soprattutto in un periodo del genere la Lazio è chiamata a liberare quanto più “spazio salariale” per dirla in termini cestistici NBA, per risparmiare sui pesanti ingaggi dei giocatori fuori rosa rimasti a Formello.

Fares ai saluti va al Gulf Heroes FC

Depositphotos

Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto di aver ceduto Mohamed Fares in prestito con diritto di riscatto negli Emirati Arabi alla Forte Virtus. Il terzino algerino aveva un contratto in essere con la Lazio fino al 2026.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti.

L'ultima stagione di Fares

Fares nella passata stagione non aveva mal figurato al Panserraikos, ma in estate aveva restituito al mittente tutte le varie offerte che erano state recapitate alla Lazio, soprattutto quelle provenienti da Russia e Turchia. L'avventura di Fares alla Lazio sembra essere dunque giunta ai titoli di coda, arrivato nella stagione 2020/21 con tutte altre speranze pian piano l'algerino è sceso nelle gerarchie finendo poi ai margini del progetto.