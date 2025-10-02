Lazio, partnership con sito scommesse fa discutere: il video sparisce subito

Ieri la nuova Lazio partnership ha generato molta ironia tra social e radio: protagonista è ABCVIP, portale di scommesse online attivo anche su combattimenti fra galli, con sede nelle Filippine e appena 41 follower sul profilo social verificato. La società biancoceleste , come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, aveva diffuso un video ufficiale di presentazione, successivamente eliminato nelle ore seguenti. In Italia infatti il Decreto dignità vieta tuttora le sponsorizzazioni legate ai marchi Betting (come avvenne con l’addio a Marathonbet). Per questa ragione l’accordo avrà valore solo per la pubblicità geolocalizzata nell’area del sud–est asiatico.