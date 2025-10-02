Il Taty trascina la Lazio: 2 gol e 3 assist, ora è il simbolo della rinascita biancoceleste

Castellanos è uno dei simboli di questa Lazio e lo ha dimostrato proprio nell’ultimo match dove ha mostrato un goal e un assist il grande qualità. La firma dell’argentino e la certezza a cui la Lazio si aggrappa in questo avvio di stagione complicato. La combinazione di rete e passaggio vincente è perfetta per Donare fiducia ed energia ad una Lazio che deve ancora ingranare perfettamente in questa stagione.

L’importanza della punta argentina per la Lazio e nel nostro campionato

Il Taty non è più soltanto un centravanti nei movimento, ma un attaccante moderno, capace di incidere su più fronti. I numeri lo confermano perché finora la Lazio ha segnato sette reti in campionato e Castellanos sta ha preso parte a ben cinque di queste: due marcature e tre assist. In percentuale, significa che l’argentino vanta un peso specifico del 71%, praticamente tre azioni goal su quattro passano da castellano. Solo Nico Paz del Como, con 6 partecipazioni alle 6 marcature totali della sua squadra (3 goal 3 assiste) ha inciso maggiormente in rapporto al rendimento offensivo complessivo: un dato importante che svela l’importanza crescente di Castellanos per la Lazio. L’argentino, oltretutto, è il primo in classifica per assist assieme a Nico Paz, Krstovic e Yldiz (quota 3). Tale statistica conferma la sua predisposizione a giocare per la squadra, nonostante un ruolo, che tradizionalmente. potrebbe far pensare solo alla personale finalizzazione. Invece, Castellanos lavora per tutti ed è un giocatore assolutamente altruista: si muove, apre spazi, ma sa trasformarsi in bomber quando l’occasione e si presenta. Il Taty è l’unico giocatore ad aver fornito almeno 3 assist in ognuno degli ultimi tre campionati di Serie A ai quali ha partecipato. Questa continuità può essere garantita da pochi altri giocatori nel nostro paese ed è sintomo di un rendimento stabile ed una crescita costante nel tempo di cui Sarri è molto consapevole. Infatti, il mister sta costruendo un attaccante che non solo segna, ma costruisce, inventa, crea, mette la squadra nella condizione di formare il più possibile (una sorta di centravanti e trequartista allo stesso tempo).

