Lazio, Nicolò Rovella vicino al suo rientro: ecco quando potrà riscendere in campo

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto alla pubalgia e all'operazione a cui il mediano si è sottoposto per cercare di risolvere il problema, Nicolò Rovella si prepara a scendere nuovamente in campo più carico che mai. Questa è un'ottima notizia per il mister, non solo per l'importanza e il contributo che il regista da alla squadra ma soprattutto a causa della grande emergenza a centrocampo che il Comandante ha dovuto affrontare, infatti, poter riavere tutti i suoi uomini, ad eccezione di Dele-Bashiru che é impegnato in Coppa d'Africa, è un grande sollievo.

Lazio, Nicolò Rovella vicino al rientro

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo circa 100 giorni di stop, Nicola Rovella si è finalmente allenato in campo, anche solo parzialmente e senza nessun minuto in gruppo, nonostante ciò, il regista dovrebbe tornare tra i convocati per la gara contro la Fiorentina del 7 gennaio ed essere a disposizione per la prima trasferta dell'anno, Verona-Lazio dell'11 gennaio.

Nicolò Rovella, i numeri nella stagione 2025/2026

Nella stagione attuale, anche se sono soltanto 4 i match disputati dal regista, di cui 3 da titolare, Nicolò Rovella ha realizzato un assist in Lazio-Verona su gol di Taty, mentre per quanto riguarda il numero di cartellini e falli, nella trasferta a Sassuolo ha ricevuto un giallo dal fischietto Paride Tremolada in seguito alle proteste per un fallo di Muharemovic su Cancellieri, tuttavia, al momento sono soltanto 2 i falli commessi dall'ex Juventus e 6 quelli subiti. Nonostante le poche partite disputate, il numero 6 conta già 201 minuti giocati, 8 passaggi chiave, 194 passaggi riusciti e solo 16 falliti, 11 palle recuperate e 23 perse.