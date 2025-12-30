La Lazio illumina la Capitale: un messaggio di auguri alla città e ai tifosi biancocelesti

Dal 30 dicembre al 2 gennaio la S.S. Lazio sarà protagonista sui principali LED urbani della città di Roma, con un messaggio di auguri dedicato a tutti i tifosi biancocelesti e all’intera Capitale.

Un’iniziativa simbolica e dal forte valore identitario, pensata per accompagnare la città nei giorni che chiudono l’anno e ne inaugurano uno nuovo, rafforzando il legame profondo tra la Lazio, il suo popolo e Roma. Attraverso immagini e parole cariche di significato, il Club vuole essere presente nello spazio urbano, parlando direttamente al cuore dei suoi sostenitori.

Un segno concreto di vicinanza, condivisione e appartenenza, che va oltre il campo da gioco e celebra i valori che da sempre contraddistinguono la storia biancoceleste. Un augurio collettivo, rivolto a chi vive la Lazio ogni giorno, con passione, orgoglio e amore incondizionato, guardando al futuro con fiducia e unità.