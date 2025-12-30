Calciomercato Lazio, si rischia di perdere anche Romagnoli e Gila: i dettagli

Con la sessione di mercato invernale che si avvicina, non solo le squadre devono valutare quali calciatori potrebbero arrivare per rafforzare la loro rosa o chi potrebbe essere ceduto per fare spazio ai nuovi, infatti, gli stessi giocatori devono prendere delle decisioni riguardanti il loro futuro e decidere se continuare a indossare la stessa maglia o salutare per sempre i tifosi, come nel caso di Alessio Romagnoli e Mario Gila.

Calciomercato Lazio, il punto Mario Gila

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione di Mario Gila è molto delicata, infatti, non solo è quasi certa la sua partenza ma si rischia anche di perderlo a parametro zero. L'unico modo per evitare ciò e realizzare una plusvalenza è riuscire a trattenere il difensore centrale fino alla sessione di mercato estivo e, successivamente, provare a cederlo.

Calciomercato Lazio, la situazione di Alessio Romagnoli

Come riportato sempre dello stesso quotidiano, anche la situazione dell'altro difensore centrale, Alessio Romagnoli, non è delle migliori, infatti, l'ex Milan è stato indicato dal Comandante come uno dei punti fermi della Lazio, tuttavia, anche se il calciatore è legato al club fino a giugno 2027, aspetta un riconoscimento economico da tre anni, come gli aveva promesso Lotito. A inizio dicembre c'erano stati dei contatti ma per adesso la Società preferisce concentrarsi sui calciatori con una scadenza di contratto immediata (Marusic e Basic) e soltanto in seguito preoccuparsi di coloro che scadranno nel 2027 (Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Patric, Provedel).