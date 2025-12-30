Calciomercato Lazio, si rischia di perdere anche Romagnoli e Gila: i dettagli
Con il mercato di gennaio in arrivo anche Alessio Romagnoli e Mario Gila sono a rischio e potrebbero lasciare la Lazio, ecco la situazione
Con la sessione di mercato invernale che si avvicina, non solo le squadre devono valutare quali calciatori potrebbero arrivare per rafforzare la loro rosa o chi potrebbe essere ceduto per fare spazio ai nuovi, infatti, gli stessi giocatori devono prendere delle decisioni riguardanti il loro futuro e decidere se continuare a indossare la stessa maglia o salutare per sempre i tifosi, come nel caso di Alessio Romagnoli e Mario Gila.
Calciomercato Lazio, il punto Mario Gila
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione di Mario Gila è molto delicata, infatti, non solo è quasi certa la sua partenza ma si rischia anche di perderlo a parametro zero. L'unico modo per evitare ciò e realizzare una plusvalenza è riuscire a trattenere il difensore centrale fino alla sessione di mercato estivo e, successivamente, provare a cederlo.
Calciomercato Lazio, la situazione di Alessio Romagnoli
Come riportato sempre dello stesso quotidiano, anche la situazione dell'altro difensore centrale, Alessio Romagnoli, non è delle migliori, infatti, l'ex Milan è stato indicato dal Comandante come uno dei punti fermi della Lazio, tuttavia, anche se il calciatore è legato al club fino a giugno 2027, aspetta un riconoscimento economico da tre anni, come gli aveva promesso Lotito. A inizio dicembre c'erano stati dei contatti ma per adesso la Società preferisce concentrarsi sui calciatori con una scadenza di contratto immediata (Marusic e Basic) e soltanto in seguito preoccuparsi di coloro che scadranno nel 2027 (Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Patric, Provedel).