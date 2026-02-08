Di Canio: "Lazio? Neanche nei tornei regionali c'è questa situazione. Sulla protesta..."

Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio.

Le dichiarazioni di Paolo Di Canio a Sky Sport

La situazione attuale della Lazio

Noi facciamo passare per normalità quello che sta accadendo alla Lazio. Neanche nei tornei regionali, neanche al quartiere mio si gestiva una situazione del genere. Sarri parla per i tifosi, adesso è diventato il paladino. I tifosi hanno ragione a protestare e a rimanere fuori, ma lì non si parla più di calcio, è una situazione clamorosa, incredibile a livello di Serie A.

Sul mister Maurizio Sarri

Sarri deve lavorare con questo sentimento e con giocatori nuovi che arrivano e trovano quest’ambiente... Poi Maldini ha fatto una bella partita perché Sarri è serio e lavora ventiquattro ore chiuso dentro Formello solo per quello, ma brucia tante energie su altro. La comunicazione è importante.

