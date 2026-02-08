Thuram: "Dà fastidio questo pareggio, la Juve gioca per vincere"

Khéphren Thuram è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio.

Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni da gol e abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo vinto.