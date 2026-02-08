Thuram: "Dà fastidio questo pareggio, la Juve gioca per vincere"
Khéphren Thuram è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Thuram a Dazn
Il pareggio
Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni da gol e abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo vinto.
Le prestazioni
La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Torniamo a lavorare come sempre e pensiamo già alla prossima.