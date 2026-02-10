"Lotito vendi la Lazio": alcune firme alla petizione arrivano anche da Palazzo Chigi

Come riportato dall'agenzia di stampa DIRE, questione di tifo anche da palazzo Chigi.

Chiedono a Claudio Lotito di vendere la Lazio.

Firme anche da Palazzo Chigi

Tra le quasi 40 mila firme raccolte online che invitano il presidente biancazzurro a farsi da parte c'è quella di Fabrizio Alfano, tifosissimo della Lazio e capo ufficio stampa di palazzo Chigi, uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Non è una questione politica, ma di spalti e cuore. Le firme sfiorano le quarantamila (sono 39.683 al momento, in continua crescita), in calce alla "Lettera al presidente LOTITO" ideata da due giornalisti di fede laziale, Federico Marconi e Alberto Ciapparoni. "Vogliamo più rispetto per noi- si legge nella missiva indirizzata al senatore di Forza Italia- per i valori e la storia della squadra, oltre a un progetto economico e sportivo che riporti il club ad avere campioni in campo e trofei in bacheca. Qualora il presidente non fosse in grado o non avesse interesse o voglia di riportare la Lazio a competere per i vertici italiani ed europei", l'invito a Claudio Lotito è "valutare la possibilità di cedere il club".

Firmatari prestigiosi

Tra i firmatari sono presenti numerosi personaggi pubblici che tifano Lazio. Angelo Mellone (direttore Intrattenimento Rai); Alessandro Di Battista (attivista, giornalista ed ex parlamentare); Andrea Stroppa (referente italiano di Elon Musk); Mauro Mazza (giornalista, già direttore Tg Rai); Guido Paglia (giornalista, già responsabile comunicazione della Lazio); Riccardo Cucchi (giornalista); Guido De Angelis (giornalista); Roberto Arduini (conduttore radiofonico); Stefano Andreotti (dirigente, figlio di Giulio Andreotti); Alfredo Parisi (presidente Federsupporter); Gabriele Pulici (figlio di Felice, portiere della Lazio campione d'Italia nel 1974); James Wilson (figlio di Pino, capitano della Lazio campione d'Italia); Marco Chiarion Casoni (figlio di Giovanni, già presidente della Lazio).

La lettera è un dito puntato contro l'attuale proprietario biancazzurro: "Se non è in grado di riportare la Lazio a competere per il vertice italiano ed europeo, lo riconosca e come ha dichiarato anche lei in una recente intervista, poiché 'tutto ha una fine' si faccia da parte: i laziali gliene sarebbero grati, rendendole i giusti meriti". La petizione è stata pubblicata un paio di settimane fa sulla piattaforma Change.org e ha raggiunto un numero, viene fatto

notare, "superiore ai tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento allo stadio per la stagione in corso.