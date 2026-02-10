Classifica calo valore delle rose post mercato: la posizione della Lazio é incredibile

Transfermarkt ha pubblicato la classifica delle rose che si sono indebolite o rafforzarzate durante questa sessione di mercato, ecco l'effetto avuto sulla Lazio e la posizione occupata dalla squadra.

Il post di Transfermarkt

Il mercato della Lazio

Molte cessioni importanti e acquisti promettenti, questo ha caratterizzato la sessione di mercato invernale della Società biancoceleste. La perdita di calciatori come Taty o Guendouzi, che davano un grande contributo alla squadra, ha avuto un grande peso sul valore della rosa attuale, soprattutto dato che a gennaio nessuno è arrivato ad occupare lo slot lasciato dal francese. Gli addii detti a Mandas e Vecino, nonostante siano stati meno incisivi, hanno comunque contribuito ad abbassare il valore della rosa. Nonostante gli arrivi di Ratkov, Maldini, Przyborek, Taylor e Motta, infatti, si è subito un calo di ben 16 milioni, fino ad arrivare a circa 223 milioni di valore complessivo ed un 21° posto nella classifica dei principali Campionati europei.